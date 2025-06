Ataque de hackers a bolsa de criptomoedas do Irã destrói US$90 milhões

Por AJ Vicens e James Pearson

(Reuters) - Um grupo hacker anti-Irã com possíveis ligações com Israel anunciou um ataque a uma das maiores bolsas de criptomoedas do Irã nesta quarta-feira, destruindo cerca de US$90 milhões e ameaçando expor o código-fonte da plataforma.

O grupo, conhecido como Gonjeshke Darande, ou "Pardal Predador", reivindicou autoria sobre o ataque, na segunda operação do grupo em dois dias. Na terça-feira, eles afirmaram ter destruído dados do Bank Sepah, banco estatal iraniano, em meio à intensificação das hostilidades entre Israel e Irã.