Apple planeja usar IA para projetar chips, diz executivo

No discurso, cuja gravação foi ouvida pela Reuters, Srouji descreveu o desenvolvimento de chips personalizados da Apple, desde o primeiro chip A4 em um iPhone em 2010 até os chips mais recentes, que fazem parte dos computadores de mesa Mac e do headset Vision Pro.

Ele disse que uma das principais lições que a Apple aprendeu foi que precisava usar as ferramentas mais avançadas disponíveis para projetar os chips, incluindo o software mais recente de empresas de automação de design eletrônico (EDA, na sigla em inglês).

Os dois maiores players desse setor -- Cadence Design Systems e Synopsys -- estão correndo para adicionar inteligência artificial às suas ofertas.

"As empresas de EDA são extremamente cruciais no suporte às complexidades do design de nossos chips", disse Srouji em seu discurso. "As técnicas de IA generativa têm um alto potencial para gerar mais trabalho de design em menos tempo, e podem representar um enorme aumento na produtividade."

Srouji disse que outra lição importante que a Apple aprendeu ao projetar seus próprios chips foi fazer grandes apostas e não olhar para trás.

Quando a Apple fez a transição de seus computadores Mac -- sua linha de produtos ativa mais antiga -- dos chips da Intel para seus próprios chips, em 2020, ela não fez planos de contingência caso a mudança não funcionasse.