X, de Elon Musk, processa Nova York para bloquear lei sobre discurso de ódio nas redes sociais

Decidir qual conteúdo é aceitável em plataformas de rede social "gera um debate considerável entre pessoas razoáveis sobre onde traçar a linha proverbial correta", disse o X. "Esse não é um papel que o governo possa desempenhar."

A ação apresentada no tribunal federal de Manhattan também citou uma carta de dois parlamentares que patrocinaram a lei, segundo a qual o X e Musk, em particular, têm um "registro perturbador" sobre moderação de conteúdo "que ameaça os fundamentos da nossa democracia".

A procuradora-geral de Nova York Letitia James, uma democrata que aplica as leis do Estado, é a ré no processo do X. Seu gabinete não respondeu imediatamente a pedidos de comentários.

Musk, a pessoa mais rica do mundo e recentemente um assessor próximo do presidente republicano Donald Trump, descreveu-se como um absolutista da liberdade de expressão.

Ele eliminou a política de moderação de conteúdo do Twitter, como o X era conhecido anteriormente, depois que comprou a empresa por US$44 bilhões em outubro de 2022.

A lei de Nova York exige que as empresas de mídia social divulguem as medidas que tomam para eliminar o ódio em suas plataformas e informem seu progresso. As multas podem chegar a US$15.000 por violação e por dia.