Senado dos EUA aprova projeto sobre stablecoins em marco para indústria de criptomoedas

Por Hannah Lang

(Reuters) - O Senado dos EUA aprovou nesta terça-feira um projeto de lei para criar uma estrutura regulatória para tokens de criptomoedas atrelados ao dólar, conhecidos como stablecoins, em um momento decisivo para a indústria de ativos digitais.

O projeto, apelidado de Lei GENIUS, recebeu apoio bipartidário, com vários democratas se juntando à maioria dos republicanos para apoiar as regras federais propostas. A Câmara, controlada pelos republicanos, precisa aprovar sua versão do projeto antes que ele seja encaminhado à mesa do presidente Donald Trump, para aprovação.