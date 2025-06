Executivos da OpenAI avaliam acusação antitruste contra Microsoft, informa o WSJ

A OpenAI precisa da aprovação da Microsoft para concluir sua transição para uma corporação de benefício público. Mas as duas empresas não conseguiram chegar a um acordo sobre os detalhes, mesmo após meses de negociações, segundo fontes.

As empresas estão discutindo a revisão dos termos do investimento da Microsoft, incluindo a futura participação acionária que ela terá na OpenAI, de acordo com as fontes.

Separadamente, o The Information informou que a OpenAI quer que a Microsoft detenha uma participação de 33% em uma unidade reestruturada em troca da renúncia aos direitos de lucros futuros, citando uma fonte que falou com executivos da OpenAI.

O proprietário do ChatGPT quer modificar as cláusulas existentes que dão à Microsoft direitos exclusivos de hospedar modelos da OpenAI em sua nuvem, acrescentou a reportagem.

A Microsoft não concordou com os termos propostos pela OpenAI e está supostamente buscando concessões adicionais da startup, de acordo com o The Information.

"As conversas estão em andamento e estamos otimistas de que continuaremos a construir juntos nos próximos anos", disseram as empresas à Reuters em um comunicado conjunto.