Adobe lança aplicativo para gerar imagens de IA em celulares

Além disso, a Adobe está integrando os modelos de novas empresas parceiras Ideogram, Luma AI, Pika e Runway, que podem ser acessados no Firefly Boards, um produto que faz parte do aplicativo web Firefly.

Gerar imagens que podem ser facilmente compartilhadas nas redes sociais se tornou um fator-chave no interesse pela IA, com as imagens no estilo Ghibli da OpenAI gerando tráfego recorde para o criador do ChatGPT.

O serviço móvel da Adobe oferecerá aos assinantes geração ilimitada de imagens básicas a partir de modelos da companhia, enquanto cobrará uma taxa extra pelo acesso aos modelos premium da empresa e de seus parceiros. O custo da assinatura será o mesmo das versões web do Firefly, que começam em US$10 por mês.

A empresa sediada em San Jose, Califórnia, já havia lançado ferramentas de IA junto com a versão do aplicativo móvel do seu popular programa de edição de imagens Photoshop.

A Adobe não divulgou quanto paga aos modelos parceiros no aplicativo Firefly.

A empresa prometeu aos usuários que seu modelo de IA seria treinado apenas em material que ela tem o direito legal de usar, com a Adobe oferecendo proteção contra reivindicações de direitos autorais.