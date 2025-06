Como Lewis Hamilton e Apple levaram a Fórmula 1 para tela do cinema

"Eu realmente queria ter certeza de que a autenticidade estava presente e que funcionaria tanto para o público mais jovem quanto para o mais velho, além de garantir que a corrida fosse fiel ao que é", disse Hamilton em uma entrevista à Reuters Television.

"Todos os outros pilotos, todas as equipes, estão contando comigo para garantir que isso aconteça", acrescentou o heptacampeão mundial.

No filme, Pitt interpreta um piloto que deixa a aposentadoria para ser o mentor de um jovem promissor, interpretado por Damson Idris. Entre as outras estrelas estão Javier Bardem e Kerry Condon.

Partes do filme foram filmadas durante eventos reais de F1 em Abu Dhabi, Cidade do México e outras paradas do Grande Prêmio. Os cineastas filmavam nas pistas durante os curtos intervalos das corridas. Pitt e Idris dirigiram sozinhos carros de corrida profissionais em alta velocidade.

Antes do início das filmagens, Hamilton disse que se encontrou com Pitt em uma pista de corrida em Los Angeles para que ele pudesse avaliar as habilidades de direção do ator.

"Eu queria ver se conseguiria realmente dirigir", disse Hamilton. Piloto de motocicleta de longa data e fã de corridas, Pitt mostrou uma habilidade básica naquele momento que deixou Hamilton confortável.