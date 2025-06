Uber processa advogado e clínica da Flórida por suposto esquema de fraude com seguros

De acordo com a acusação, mecânicos e prestadores de serviços de saúde do River Medical Center, em Miami, e de outras clínicas mentiram dizendo que as colisões causaram ferimentos graves e exigiram tratamentos médicos. Essas declarações formaram a base de ações judiciais falsas contra a Uber e sua seguradora, de acordo com o processo.

Loynaz, descrito no site do escritório de advocacia como cofundador da empresa, não quis comentar sobre o processo.

Uma pessoa que atendeu o telefone do River Medical Center não quis comentar e não disponibilizou mais ninguém para falar sobre o caso.

A ação judicial, que alega que quatro processos fraudulentos foram movidos no tribunal da Flórida em decorrência do esquema, não especificou quanto eles custaram à Uber. O processo da empresa diz que a Uber gastou vários milhões de dólares em custos de defesa e acordos.

Adam Blinick, chefe de políticas públicas estaduais e locais da Uber nos Estados Unidos e Canadá, disse que a empresa tomará medidas se encontrar algo inapropriado na plataforma.

O processo de 97 páginas detalha cinco acidentes supostamente encenados, todos ocorridos perto de Hialeah, Flórida, em 2023 e 2024.