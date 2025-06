Processo da Tesla diz que ex-engenheiro roubou segredos para montar startup de robótica

"Por meio do furto de Li, a ré Proception supostamente conseguiu em questão de meses o que a Tesla levou mais de quatro anos, centenas de funcionários e bilhões de dólares para conseguir", afirmou a denúncia.

Os porta-vozes da Proception, além de advogados e porta-vozes da Tesla, não responderam de imediato a pedidos feitos nesta quinta-feira para comentar o processo.

A Tesla disse na acusação que havia dedicado "recursos extraordinários" ao desenvolvimento do Optimus, um robô humanoide movido por inteligência artificial. O processo diz que Li trabalhou na equipe de sensores do Optimus de 2022 a 2024.

A Tesla alegou que Li baixou arquivos confidenciais relacionados à pesquisa de movimento robótico da mão do Optimus antes de deixar a empresa no ano passado, apesar de não estar mais trabalhando nas mãos do Optimus na época.

O processo alega que Li fundou a Proception seis dias após deixar a Tesla e que a startup divulgou sua capacidade de construir mãos robóticas cinco meses depois. As mãos da Proception têm "semelhanças impressionantes" com as da Tesla, de acordo com o processo.

Tesla solicitou uma quantia não especificada de danos monetários e uma ordem judicial para impedir Li e a Proception de usar indevidamente seus segredos comerciais.