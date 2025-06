Falha no Google Cloud atinge plataformas como Spotify e Discord

Houve mais de 10.000 incidentes de pessoas relatando problemas com o Google Cloud e mais de 44.000 relatórios no Spotify por volta das 15h46 (horário de Brasília) nos EUA, de acordo com o Downdetector, que rastreia interrupções coletando relatórios de status de diversas fontes.

Usuários nos EUA também relataram mais de 4.000 incidentes com o Google Meet e o mecanismo de busca Google, enquanto houve mais de 8.000 relatórios na plataforma de mensagens Discord.

Não foi possível contatar o Discord imediatamente. O Spotify não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Os números do Downdetector são baseados em relatos enviados por usuários. O número real de usuários afetados pode variar.

(Reportagem de Harshita Mary Varghese em Bengaluru)