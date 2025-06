Ações da Oracle sobem com previsão de receita impulsionada por demanda de IA

(Reuters) - As ações da Oracle subiram quase 8% nas negociações pré-mercado nesta quinta-feira, depois que a empresa aumentou previsão de receita anual impulsionada pela forte demanda por serviços de computação em nuvem relacionados à inteligência artificial.

As ações da empresa acumulam alta de quase 6% neste ano, já que a confiança dos investidores no setor de software permanece forte apesar das tensões geopolíticas, mesmo com analistas alertando que as tarifas de importação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, podem prejudicar os investimentos em IA das grandes empresas de tecnologia.

No início deste ano, a Oracle, cujo serviço de computação em nuvem ajuda as empresas a construírem sua infraestrutura de IA, anunciou uma joint venture chamada Stargate para fornecer recursos em grande escala para a OpenAI, criadora do chatGPT.