Táxi autônomo da Tesla deve começar a operar em 22 de junho, diz Musk

"Estamos sendo super paranoicos em relação à segurança, então a data pode mudar", disse Musk em uma publicação no X.

Ele também afirmou que, a partir de 28 de junho, os veículos da Tesla irão sozinhos da linha de produção até a casa do comprador.

Um lançamento bem-sucedido do robotáxi é crucial para a Tesla, já que as suas vendas diminuíram devido ao aumento da concorrência, bem como a reação negativa frente aos pontos de vista políticos de extrema direita de Musk na Europa e seu recente trabalho para o presidente dos EUA, Donald Trump.

Musk anunciou um serviço de robotáxi em Austin, no Texas, começando com cerca de 10 a 20 SUVs Model Y que operarão em uma área limitada e sob supervisão humana remota.

A empresa planeja então expandir as operações para outros Estados norte-americanos no final do ano, incluindo a Califórnia, que tem regulamentações rigorosas para veículos autônomos.