Switch 2 bate recorde como console de venda mais rápida da Nintendo

TÓQUIO (Reuters) - A Nintendo disse nesta quarta-feira que vendeu mais de 3,5 milhões de unidades do Switch 2 nos primeiros quatro dias de lançamento, tornando o aparelho o console de videogame de venda mais rápida da empresa.

No mês passado, a Nintendo previu que as vendas do Switch 2 chegarão a 15 milhões de unidades durante o atual ano fiscal, que termina em março de 2026.

A Nintendo vendeu 152 milhões de unidades do Switch desde seu lançamento em 2017.