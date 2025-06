Huawei lança série de smartphones Pura 80

A série de aparelhos lançada nesta quarta-feira inclui quatro modelos: Pura 80, Pura 80 Pro, Pura 80 Pro+ e Pura 80 Ultra. O preço começa em 6.499 iuans (US$905) para a série Pro. O modelo Pro+ custa 7.999 iuans e o Ultra sai por 9.999.

As câmeras usam a tecnologia XMAGE e apresentam lentes teleobjetivas macro e ultra grande angular com IA incorporada que pode identificar objetos e fornecer informações sobre as imagens como guias turísticos.

Na rede social chinesa Weibo, três dos dez principais tópicos de tendências nesta quarta-feira são relacionados ao Pura 80. As reações dos usuários foram distintas, com muitos elogiando os recursos de câmera e o design, enquanto outros reclamaram que os preços são muito altos.

(Por Liam Mo e Brenda Goh)