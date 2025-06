CoreWeave vai oferecer capacidade de computação em novo acordo entre Google e OpenAI, dizem fontes

Por Krystal Hu e Kenrick Cai

(Reuters) - A CoreWeave surgiu como uma das vencedoras na recém-firmada parceria entre Google e OpenAI, disseram fontes com conhecimento do assunto à Reuters, no mais recente exemplo do apetite por recursos de computação no setor de inteligência artificial e da formação de novas alianças para atendê-lo.

A chamada empresa neocloud, que oferece serviços de computação em nuvem baseados nas unidades de processamento gráfico (GPUs) da Nvidia, fornecerá capacidade de computação para a unidade de nuvem do Google. O Google, da Alphabet, então repassará essa capacidade à OpenAI para atender à crescente demanda por serviços como o ChatGPT, segundo as fontes. O Google também fornecerá alguns de seus próprios recursos de computação à OpenAI, disseram as fontes.