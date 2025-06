Snap anuncia óculos inteligentes para usuários em 2026 e aumenta concorrência com Meta

(Reuters) - A Snap vai lançar seus primeiros óculos inteligentes para consumidores no próximo ano, aumentando a concorrência com a rival Meta no mercado de dispositivos eletrônicos "vestíveis", também conhecidos como "wearables".

A empresa informou nesta terça-feira que seus óculos de realidade aumentada (RA), chamados Specs, serão leves.

A Snap lançou sua quinta geração de óculos Spectacles em setembro, mas eles estavam disponíveis apenas a desenvolvedores.