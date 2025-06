Recurso antirroubo do Google para celular Android no Brasil terá ativação automática

SÃO PAULO (Reuters) - O Google informou nesta terça-feira que celulares Android no Brasil terão como padrão um conjunto de recursos antirroubo, em aparelhos novos ou que passarem por uma restauração de fábrica, a partir do segundo semestre deste ano.

As funcionalidades "Bloqueio de Detecção de Roubo" e "Bloqueio Remoto", que passarão a ser ativadas automaticamente, foram anunciadas no evento Google for Brasil do ano passado. Elas utilizam inteligência artificial para identificar quando um celular é furtado e bloquear a tela do aparelho.

Nesta terça-feira, no Google no Brasil 2025, a empresa ressaltou que, desde seu lançamento, o recurso ajudou a proteger os dados de quase 50 mil dispositivos, que foram bloqueados -- e não foram desbloqueados nas 48 horas seguintes.