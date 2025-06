Morgan Stanley comercializa US$5 bi em empréstimos e títulos para a xAI, dizem fontes

A empresa também está oferecendo empréstimos e títulos a uma taxa fixa de 12%, acrescentou a fonte. Os termos são preliminares e dependerão da demanda dos investidores, disse. O Morgan Stanley realizou uma reunião com investidores na semana passada, na qual foram compartilhados alguns dados financeiros da empresa.

O Morgan Stanley está adotando uma abordagem diferente ao comercializar a dívida de US$5 bilhões para a xAI em relação a transações anteriores, disseram à Reuters fontes familiarizadas com o assunto.

O banco não garantirá o volume da emissão nem comprometerá seu próprio capital com o negócio, disseram. A transação de "melhores esforços", na qual o tamanho da dívida dependerá do interesse do investidor, não é uma prática incomum, mas mostra que os bancos provavelmente estão sendo mais prudentes na concessão de empréstimos em um ambiente macroeconômico incerto.

As pessoas falaram sob condição de anonimato porque as discussões com os investidores não são públicas. Morgan Stanley não quis comentar, enquanto a xAI não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

(Reportagem de Matt Tracy, Echo Wang e Tatiana Bautzer em Nova York, Dawn Chmielewski em Los Angeles)

((Tradução Redação Barcelona))