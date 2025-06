EXCLUSIVO-OpenAI fecha acordo de computação em nuvem com Google, apesar de rivalidade em IA, dizem fontes

O negócio é uma vitória para a unidade de computação em nuvem do Google, que passará a fornecer capacidade adicional de computação à infraestrutura existente da OpenAI usada para treinar e executar seus modelos de IA, de acordo com as fontes.

A iniciativa também ocorre em um momento em que o ChatGPT tem representado a maior ameaça em anos ao negócio de busca do Google, com executivos do Google afirmando recentemente que a corrida pela IA pode não ser um cenário de vencedor absoluto.

A OpenAI, o Google e a Microsoft não quiseram comentar. As ações da Alphabet subiam 2,1% na tarde desta terça-feira após a publicação da notícia. Já os papéis da Microsoft caíam 0,6%.

Em nota nesta terça-feira, analistas do Scotiabank chamaram o acordo de "algo surpreendente", destacando as oportunidades de crescimento para a unidade de nuvem do Google, ao mesmo tempo em que expressaram cautela em relação à concorrência do ChatGPT.

"O acordo (...) ressalta o fato de que as duas empresas estão dispostas a ignorar a forte concorrência entre elas para atender às enormes demandas de computação. Em última análise, vemos isso como uma grande vitória para a unidade de nuvem do Google, mas (...) há preocupações contínuas de que o ChatGPT esteja se tornando uma ameaça cada vez maior ao domínio da busca do Google", escreveram os analistas.

A parceria com o Google é a mais recente de várias manobras feitas pela OpenAI para reduzir sua dependência da Microsoft, cujo serviço de nuvem Azure era, até janeiro, o provedor exclusivo de infraestrutura de data center da OpenAI.