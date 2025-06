Atores de videogame de Hollywood fecham acordo provisório com estúdios para tentar encerrar greve

O SAG-AFTRA tem acordos pendentes com a Activision Productions Inc., Blindlight LLC, Disney Character Voices Inc., Electronic Arts Productions Inc., Epic Games Inc., Formosa Interactive LLC, Insomniac Games Inc., Take 2 Productions Inc. e WB Games Inc. desde a greve de julho de 2024.

Após o início da greve, o sindicato entrou com uma acusação de prática trabalhista injusta em 2024 e adicionou a empresa Formosa Interactive à lista de estúdios com paralisação de trabalho.

A Formosa fornece serviços de dublagem para o popular jogo online "League of Legends".

O sindicato disse que a categoria continuará em greve até que o acordo oficial seja feito.

A greve ocorre enquanto trabalhadores do setor exigem uma lei que possa protegê-los também dos riscos da inteligência artificial.

O "No Fakes Act", um projeto de lei bipartidário no Congresso norte-americano que tornaria ilegal a criação de uma réplica de IA da imagem e da voz de alguém sem sua permissão, ganhou o apoio do sindicato de artistas SAG-AFTRA, da Motion Picture Association, da The Recording Academy e da Disney.