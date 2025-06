Warner Bros Discovery vai separar estúdios e streaming de operação de TV a cabo

(Reuters) - A Warner Bros Discovery anunciou nesta segunda-feira que se dividirá em duas empresas, separando seus estúdios e negócios de streaming de suas redes de televisão a cabo em declínio, já que a controladora da HBO e da CNN procura competir melhor na era do streaming.

O presidente-executivo do grupo de mídia, David Zaslav, comandará os negócios de streaming e estúdios após a separação, enquanto o diretor financeiro, Gunnar Wiedenfels, comandará a unidade Global Networks, que inclui os ativos de TV a cabo.

"Ao operar como duas empresas distintas e otimizadas no futuro, estamos capacitando essas marcas icônicas com o foco mais nítido e a flexibilidade estratégica de que precisam para competir com mais eficiência no atual cenário de mídia em evolução", disse Zaslav.