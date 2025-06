Startup de stablecoin Circle quadruplica de preço ante IPO

(Reuters) - As ações da empresa de stablecoin Circle Internet continuavam nesta segunda-feira o movimento de valorização desde o IPO da companhia na semana passada.

Às 13h50 (horário de Brasília), as ações da Circle, mostravam alta de 5,8%, cotadas a US$113,80. Mais cedo, os papéis chegaram a subir quase 20%, para US$128,80, mais que o quádruplo do preço do IPO.

Na sexta-feira, as ações da Circle fecharam com alta de cerca de 29%, a US$107,70, no segundo dia de negociação, após a estreia na quinta-feira, que se seguiu ao IPO que foi precificado a US$31 por papel.