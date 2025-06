SAIBA MAIS-Veja o que a Apple anunciou em sua conferência anual para desenvolvedores

SISTEMAS OPERACIONAIS

O principal lançamento do iOS deste ano teria sido originalmente chamado de iOS 19, seguindo a sequência de costume após o iOS 18.

No entanto, a Apple agora está mudando seu sistema de nomenclatura: as futuras versões do iOS serão numeradas com base no ano seguinte ao seu lançamento -- semelhante à forma como os fabricantes de automóveis nomeiam modelos novos.

Várias partes dos sistemas operacionais estão recebendo uma grande reformulação visual como parte das alterações do design.

O aplicativo Telefone agora inclui triagem de chamadas, permitindo que o usuário atenda chamadas ou as coloque em espera. O aplicativo Mensagens também está recebendo atualizações que incluem fundos de bate-papo personalizáveis.

A Apple também disse que adicionará inteligência artificial (IA) generativa às suas ferramentas de programação Xcode, que podem ajudar desenvolvedores a escrever códigos, testá-los e resolver erros. A empresa disse que acrescentará outros modelos de programação, como o ChatGPT, ao Xcode.