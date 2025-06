Receita anualizada da OpenAI sobe a US$10 bi, de US$5,5 bi em dezembro de 2024

(Reuters) - A OpenAI disse nesta segunda-feira que sua taxa de receita anualizada aumentou para US$10 bilhões em junho, colocando a empresa em posição favorável para atingir sua meta anual em meio à crescente adoção da inteligência artificial.

O valor de receita anual projetado da companhia com base nos dados de receita atuais, que em dezembro de 2024 era de cerca de US$5,5 bilhões, tem apresentado um forte crescimento diante do aumento da adoção e do uso dos modelos do ChatGPT.

A OpenAI tem como meta uma receita de US$12,7 bilhões em 2025, conforme compartilhado anteriormente com os investidores.