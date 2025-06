Apple abre tecnologia de IA para desenvolvedores, mas mantém ambições modestas

Um ano após não cumprir as melhorias prometidas com IA em produtos importantes como a assistente Siri, a Apple manteve suas promessas de IA aos consumidores discretas, mostrando que a tecnologia pode ajudar em tarefas simples, como encontrar onde comprar uma jaqueta parecida com a que viram online.

Nos bastidores, a Apple sinalizou uma estratégia de oferecer suas próprias ferramentas de desenvolvimento em conjunto com soluções de concorrentes, semelhante à estratégia adotada pela Microsoft no mês passado. O chefe de software da Apple, Craig Federighi, disse que a empresa vai oferecer tanto suas próprias ferramentas quanto as da OpenAI para sugestões automáticas de código no seu principal ambiente de desenvolvimento e que está abrindo o modelo básico de IA que usa para alguns de seus próprios recursos para desenvolvedores terceirizados.

"Estamos abrindo o acesso para que qualquer aplicativo acesse diretamente o grande modelo de linguagem no dispositivo, que é o núcleo da Apple", disse Federighi.

Em uma demonstração inicial, a empresa adicionou a geração de imagens do ChatGPT, da OpenAI, ao seu aplicativo Image Playground, dizendo que os dados do usuário não seriam compartilhados com a OpenAI sem a permissão do usuário.

"Você pode ver que a prioridade da Apple é o que eles estão fazendo no back-end, em vez do que eles estão fazendo no front-end, algo com o qual a maioria das pessoas realmente ainda não se importa", disse Ben Bajarin, presidente-executivo da empresa de análise Creative Strategies.

A Apple está enfrentando um conjunto sem precedentes de desafios técnicos e regulatórios ao dar início à conferência anual de desenvolvedores de software da empresa.