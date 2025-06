OpenAI recorre de decisão sobre preservação de dados em processo movido pelo NYT

(Reuters) - A OpenAI está recorrendo de uma decisão em um processo de direitos autorais movido pelo New York Times que exige que a empresa preserve por tempo indefinido as respostas geradas pelo ChatGPT, argumentando que essa exigência entra em conflito com os compromissos de privacidade assumidos com os usuários.

No mês passado, um tribunal determinou que a OpenAI deveria preservar e separar todas as respostas depois que o Times pediu que esses dados fossem mantidos.

"Lutaremos contra qualquer exigência que comprometa a privacidade de nossos usuários; esse é um princípio fundamental", disse o presidente-executivo da OpenAI, Sam Altman, em uma publicação no X na quinta-feira.