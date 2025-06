Mercado Livre acirra competição com frete grátis a partir de R$19

O executivo disse que a investida foi pensada a longo prazo, apostando na atração e fidelização de novos consumidores.

Questionado sobre eventuais pressões de margem no curto prazo, Yunes disse que terá que "esperar para ver".

De acordo com o executivo, a estratégia de acelerar a migração de clientes do "offline" para o "online" é necessária para manter a taxa de crescimento da companhia no Brasil, que no primeiro trimestre foi de aproximadamente 30% em volume bruto de mercadorias (GMV).

Uma das principais concorrentes do Mercado Livre, a Amazon oferece frete grátis a partir de R$79 para seus clientes, de acordo com seu site, e não cobra frete de produtos elegíveis de assinantes do seu serviço Amazon Prime - prática semelhante à realizada com clientes do Meli+, programa de fidelidade do Mercado Livre.

Desde o final de maio, o Mercado Livre também aplicou uma redução de até 40% nos custos de envio para vendedores em sua plataforma e outra de 17% nos custos do frete para novos vendedores, o que foi reforçado no anúncio desta sexta-feira.

Analistas do Itaú BBA disseram que o desconto maior nas remessas mira uma faixa de preço de produtos próxima à qual a Shopee, do grupo Sea Ltd, "parece estar ganhando tração".