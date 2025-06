Fabricante de chips Broadcom recua em NY após decepção em previsão de receita

(Reuters) - As ações da Broadcom caíam 2% nesta sexta-feira, depois que a previsão de receita da empresa para o terceiro trimestre não conseguiu impressionar os investidores, que têm estado extremamente otimistas com as ações de empresas de chips em meio ao crescimento da tecnologia de inteligência artificial.

A empresa norte-americana fornece chips para Apple e Samsung e também equipamentos de rede avançados que permitem que grandes quantidades de dados trafeguem pelos centros de processamento de dados de IA.

A Broadcom previu uma receita para o terceiro trimestre de cerca de US$15,80 bilhões, em comparação com a estimativa média dos analistas de US$15,71 bilhões, de acordo com dados compilados pela LSEG.