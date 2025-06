Briga entre Musk e Trump põe em risco US$ 22 bilhões em contratos da SpaceX

Cerca de US$ 22 bilhões (R$ 123,1 bilhões) dos contratos da SpaceX com o governo dos Estados Unidos estão em risco e vários programas espaciais do país podem sofrer mudanças como consequência do enfrentamento entre Elon Musk e o presidente do país, Donald Trump.

O desentendimento, baseado nas críticas de Musk à legislação de corte de impostos e gastos de Trump, que começou na semana passada, rapidamente saiu do controle. Trump atacou Musk quando o presidente falou no Salão Oval. Em seguida, em uma série de publicações no X, Musk lançou farpas contra Trump, que ameaçou rescindir contratos governamentais com as empresas de Musk.

Levando a ameaça a sério, Musk disse na quinta-feira que começará a "desativar" a espaçonave Dragon da SpaceX, usada pela Nasa.