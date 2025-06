Acordo entre EUA e Emirados Árabes para centro de dados está longe de conclusão, dizem fontes

O local planejado, de 26 km², está sendo financiado pela G42, uma empresa de tecnologia vinculada aos Emirados.

As gigantes da tecnologia Nvidia, OpenAI, Cisco e Oracle, juntamente com o japonês SoftBank, estão trabalhando com a G42 para construir a primeira fase, conhecida como Stargate UAE, com previsão de entrada em operação em 2026.

O projeto, que planeja usar chips avançados de IA da Nvidia, foi promovido por autoridades de Trump como uma vitória para direcionar os estados do Golfo em direção à tecnologia dos EUA, em vez de alternativas chinesas.

No entanto, de acordo com cinco fontes informadas sobre o projeto, autoridades norte-americanas ainda precisam determinar as condições de segurança para exportar os chips avançados ou como o acordo com o estado do Golfo será aplicado, deixando o projeto longe de ser finalizado.

Durante a visita de Trump, Abu Dhabi prometeu alinhar seus regulamentos de segurança nacional com os de Washington, incluindo salvaguardas para evitar o desvio de tecnologia de origem norte-americana.

Mas autoridades dos EUA continuam cautelosas sobre o relacionamento próximo dos Emirados Árabes Unidos com a China, disseram quatro das fontes, observando que as preocupações são consistentes com aquelas levantadas durante o governo Biden e o primeiro mandato de Trump, principalmente em torno da confiabilidade do estado do Golfo como um parceiro estratégico.