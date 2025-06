OpenAI encontra mais grupos chineses usando ChatGPT para fins ilícitos

Por Anna Tong

San Francisco (Reuters) - A OpenAI está observando um número cada vez maior de grupos chineses usando sua plataforma de inteligência artificial, o ChatGPT, para operações secretas, informou a empresa em relatório divulgado nesta quinta-feira.

Embora o alcance e as táticas empregadas por esses grupos tenham se expandido, as operações detectadas eram geralmente de pequena escala e visavam públicos limitados, disse a startup com sede em San Francisco.