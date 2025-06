Gamers fazem fila em lojas para lançamento do Nintendo Switch 2

Ohi não havia ganhado em outras loterias e veio da província de Saitama, vizinha a Tóquio, para receber seu Switch 2.

A Nintendo vendeu 152 milhões de unidades da primeira versão do Switch desde o lançamento em 2017. A plataforma se tornou um rolo compressor de jogos com títulos que incluem dois games de "The Legend of Zelda" e o sucesso da época da pandemia "Animal Crossing: New Horizons".

O Switch 2 tem muitas semelhanças com seu antecessor, mas oferece uma tela maior, processamento gráfico aprimorado e estreia com títulos como "Mario Kart World".

"O público muito maior de usuários do Switch deve se traduzir em uma adoção mais forte na parte inicial de seu ciclo de vida", disse Piers Harding-Rolls, analista da Ampere Analysis. "A Nintendo está mais bem preparada desta vez" para lidar com a alta demanda, disse ele.

O lançamento do Switch 2 por US$499,99 é um teste para a gestão da cadeia de suprimentos da Nintendo durante a guerra comercial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

No mês passado, a Nintendo previu vendas de 15 milhões de unidades do Switch 2 durante o atual ano fiscal, bem como 4,5 milhões de unidades do Switch.