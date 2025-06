CD Projekt lança Cyberpunk 2077 para Nintendo Switch 2

O analista Krzysztof Tkocz, do Erste Group, disse em uma nota aos clientes que o lançamento do Nintendo Switch 2 "terá um impacto significativo nos resultados da empresa no segundo trimestre e nos trimestres seguintes".

Fãs de videogames fizeram filas para o lançamento do console Switch 2 da Nintendo nesta quinta-feira, em meio a uma alta demanda pela nova geração do aparelho.

"Esperamos que esse possa ser um dos jogos de terceiros mais populares no lançamento do novo console", disse o analista Grzegorz Balcerski, da Trigon DM, em uma nota a clientes.

O preço do jogo foi fixado em US$69,99 para o Nintendo Switch 2.

(Reportagem de Adrianna Ebert)