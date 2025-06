Apple sofre derrota em tentativa de suspender ordem judicial para reformar loja de apps

Por Mike Scarcella

(Reuters) - A Apple não conseguiu convencer nesta quarta-feira um tribunal de apelações dos Estados Unidos a suspender partes importantes da decisão judicial que exige que a fabricante do iPhone abra imediatamente a sua loja de aplicativos para mais concorrência.

O Tribunal de Apelações do 9º Circuito dos Estados Unidos rejeitou o pedido da Apple de paralisar as medidas enquanto a empresa de tecnologia recorre do veredicto, ocorrido em meio a um longo processo antimonopólio movido pela Epic Games, empresa do jogo "Fortnite".