Ação de startup de stablecoin triplica de valor em estreia em NY

A abertura do capital da Circle também representa um momento marcante para o mercado de stablecoins, que têm sido um tema quente desde que Donald Trump assumiu a presidência dos EUA. A aprovação do projeto de lei sobre stablecoins no país pode acelerar ainda mais a adoção dos tokens digitais e torná-los mais populares.

A Circle está "inovando loucamente" para integrar as stablecoins ao "mainstream", incluindo a criação de maneiras de as instituições financeiras interagirem com o USDC, a stablecoin da empresa, disse o presidente-executivo, Jeremy Allaire, em uma entrevista à Reuters.

A empresa lançou recentemente a Circle Payments Network, que permite a liquidação transfronteiriça em tempo real entre empresas em stablecoin USDC.

Além de serem usadas para negociar criptomoedas, as stablecoins também são cada vez mais usadas como forma de pagamento digital.

Wall Street espera que as stablecoins se tornem um dos maiores temas no setor financeiro nos próximos anos e a próxima oportunidade de mercado de vários trilhões de dólares.

"Acho que agora as pessoas acreditam claramente que isso tem o potencial de fazer com o sistema financeiro o que a internet fez com tantos outros setores importantes", disse Allaire.