Startups de IA de programação chegam ao mercado com avaliações altíssimas

Essas empresas também correm o risco de serem atropeladas por Google, Microsoft e OpenAI, que anunciaram em maio novos produtos de geração de código. A Anthropic também está trabalhando em um, disseram duas fontes familiarizadas com o assunto à Reuters.

O rápido crescimento dessas startups está ocorrendo apesar de competirem no território doméstico das grandes empresas de tecnologia. O GitHub Copilot, da Microsoft, lançado em 2021 e considerado a plataforma dominante da geração de linhas de programação, cresceu para mais de US$500 milhões em receita no ano passado, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto. A empresa tam hoje mais de 15 milhões de usuários.

APRENDER A CODIFICAR?

À medida que a IA revoluciona o setor, muitos empregos - especialmente os cargos de codificação de nível básico que são mais simples e envolvem repetição - podem ser eliminados.

A Signalfire, uma empresa de capital de risco que acompanha as contratações no setor de tecnologia, descobriu que as novas contratações com menos de um ano de experiência caíram 24% em 2024, uma queda que ela atribui às tarefas que antes eram atribuídas aos engenheiros de software de nível básico e que agora estão sendo realizadas em parte com a IA.

O presidente-executivo do Google disse em abril que "bem mais de 30%" do código do Google agora é gerado por IA, e o presidente-executivo da Amazon, Andy Jassy, disse no ano passado que a empresa havia economizado "o equivalente a 4.500 anos de desenvolvimento" usando IA.