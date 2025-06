SpaceX terá receita de cerca de US$15,5 bilhões em 2025, diz Elon Musk

(Reuters) - A SpaceX terá receita de cerca de US$15,5 bilhões este ano, disse o bilionário controlador da empresa, Elon Musk, nesta terça-feira, ressaltando o crescente domínio da companhia no setor espacial comercial.

A receita da empresa com operações comerciais no espaço excederá o orçamento da agência espacial norte-americana, Nasa, de aproximadamente US$1,1 bilhão no próximo ano, disse Musk em sua rede social X.

O sucesso da SpaceX é impulsionado em grande parte pelo serviço de internet via satélite Starlink, que Musk disse que abrirá capital.