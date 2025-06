Meta quer automatizar totalmente publicidade com IA até 2026, diz WSJ

(Reuters) - A Meta tem como objetivo permitir que anunciantes criem e direcionem totalmente publicidade com suas ferramentas de inteligência artificial até o final do próximo ano, publicou o Wall Street Journal nesta segunda-feira, citando fontes familiarizadas com o assunto.

Os aplicativos da empresa de mídia social têm 3,43 bilhões de usuários ativos únicos em todo o mundo e suas ferramentas orientadas por IA ajudam a criar variações de anúncios personalizados, fundos de imagem e ajustes automatizados para anúncios em vídeo, tornando-os lucrativos para os anunciantes.

Uma marca poderia fornecer uma imagem de produto e um orçamento, e a IA da Meta geraria o anúncio, incluindo imagem, vídeo e texto, e depois determinaria a segmentação do usuário no Instagram e no Facebook com sugestões de orçamento, segundo o relatório.