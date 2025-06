Homem é indiciado em NY por sequestro violento para roubo de bitcoins

Por Luc Cohen

NOVA YORK (Reuters) - Um segundo acusado foi indiciado em Nova York depois de ser vinculado ao sequestro de um homem por três semanas no sofisticado bairro SoHo, em Manhattan, dando-lhe choques com fios elétricos e pendurando-o em uma escada para tentar fazer com que ele revelasse a senha de sua carteira de bitcoins, disseram promotores na sexta-feira.

O indiciamento de William Duplessie, 33 anos, por um júri de Manhattan ocorreu depois que ele fez uma breve aparição no tribunal na sexta-feira, três dias após ser preso.