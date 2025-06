Google vai gastar US$500 mi para reformular estrutura de conformidade em acordo com acionistas

O acordo ainda precisa ser aprovado pela juíza distrital Rita Lin, em San Francisco.

As mudanças incluem a criação de um comitê independente do conselho para supervisionar riscos e conformidade, função que antes era responsabilidade do comitê de auditoria e conformidade do conselho da Alphabet.

A Alphabet também criará um comitê sênior de nível de vice-presidência para tratar questões regulatórias e de conformidade, que se reportará a Pichai, além de um comitê de conformidade formado por especialistas e gerentes de produto do Google.

Acionistas, liderados por dois fundos de pensão de Michigan, acusaram executivos e diretores do Google de violarem seus deveres fiduciários ao exporem a empresa ao risco de sofrer ações antitruste relacionadas aos seus serviços de busca, Ad Tech, Android e distribuição de aplicativos.

"Essas reformas, raramente alcançadas em ações derivadas de acionistas, constituem uma reformulação abrangente da função de conformidade da Alphabet", resultando em "uma mudança cultural profundamente enraizada", disseram os advogados dos acionistas.

As mudanças devem permanecer em vigor por pelo menos quatro anos. Os acionistas não receberão pagamentos.