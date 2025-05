Mesmo após falha no último teste, Musk quer enviar nave não tripulada a Marte em 2026

O final de 2026 coincide com uma pequena janela que ocorre uma vez a cada dois anos, quando Marte e a Terra se alinham e deixam a viagem mais próxima entre os dois planetas. A distância precisará de sete a nove meses para ser percorrida pela nave.

Musk deu à SpaceX uma chance de 50% de cumprir esse prazo. Se a Starship não estiver pronta até o final de 2026, a empresa vai ter de esperar mais dois anos antes de tentar novamente, disse Musk no vídeo.

O primeiro voo para Marte levará uma tripulação simulada composta por um ou mais robôs do projeto Optimus, um humanoide construído pela Tesla, e as primeiras tripulações humanas viriam na segunda ou terceira aterrissagens.

Atualmente, a Nasa tem como objetivo retornar os seres humanos à superfície da Lua a bordo da Starship já em 2027 - mais de 50 anos após o último pouso lunar tripulado da era Apollo - como um trampolim para o lançamento de astronautas para Marte na década de 2030.

Musk, que defendeu um programa de voos espaciais humanos mais focado em Marte, já havia dito anteriormente que seu objetivo era enviar um veículo não tripulado da SpaceX ao planeta vermelho já em 2018 e que tinha como meta o lançamento da primeira missão tripulada em 2024.

O fundador da SpaceX deveria ter feito na terça-feira uma apresentação ao vivo intitulada "The Road to Making Life Multiplanetary" (O caminho para tornar a vida multiplanetária), a partir do local de lançamento da empresa no Texas, após um nono voo de teste da Starship naquela noite.