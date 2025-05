Juiz dos EUA considera medidas mais brandas contra o Google em caso antitruste de buscas

"Dez anos pode parecer um período curto, mas, nesse espaço, muita coisa pode mudar em semanas", afirmou, citando acontecimentos recentes, como a compra de uma startup de dispositivos pela OpenAI, fabricante do ChatGPT.

O Departamento de Justiça e uma coalizão de estados querem que o Google compartilhe dados de pesquisa.

Além disso, querem que o Google cesse pagamentos multibilionários à Apple e a outros fabricantes de smartphones para ser o mecanismo de busca padrão em novos dispositivos dessas empresas.

Na audiência, o juiz levantou a possibilidade de limitar o compartilhamento de dados pelo Google e encerrar os pagamentos somente se outras medidas não aumentarem a concorrência. Ele também se debruçou sobre o surgimento de produtos de inteligência artificial que poderiam substituir os mecanismos de busca tradicionais.

É improvável que um mecanismo de busca padrão alternativo no navegador Safari, da Apple, venha de mecanismos de busca rivais existentes, como DuckDuckGo ou Bing, disse o juiz.

"Se alguma coisa acontecer, será uma dessas empresas de IA que podem fazer mais do que apenas pesquisar. E por quê? Porque talvez as pessoas não queiram mais dez links azuis", disse ele, referindo-se às versões anteriores do mecanismo de busca do Google.