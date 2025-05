Supercomputador do Departamento de Energia dos EUA vai usar tecnologia da Nvidia e da Dell

BERKELEY (Reuters) - O Departamento de Energia dos Estados Unidos informou nesta quinta-feira que seu supercomputador "Doudna", previsto para 2026, usará tecnologia da Nvidia e da Dell.

O computador, nomeado em homenagem à cientista ganhadora do Prêmio Nobel Jennifer Doudna, que fez descobertas fundamentais sobre a edição genética com CRISPR, será instalado no Laboratório Nacional Lawrence Berkeley, em Berkeley, Califórnia.

Em um evento no local, que contou com a presença do secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, as autoridades disseram que o sistema usará os mais recentes chips "Vera Rubin" da Nvidia ligados a servidores refrigerados da Dell e será usado por 11.000 pesquisadores.