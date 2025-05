New York Times faz parceria com Amazon para primeiro acordo de licenciamento de IA

"Isso incluirá a exibição em tempo real de resumos e trechos curtos do conteúdo do Times em produtos e serviços da Amazon, como a Alexa, e o treinamento de modelos básicos proprietários da Amazon", disse o NYT.

O acordo surge em um momento em que empresas de IA se esforçam para superar as dificuldades de aprimorar seus modelos de linguagem de grande porte, após esgotarem todos os dados facilmente acessíveis do mundo. Muitas, incluindo a OpenAI, proprietária do ChatGPT, também enfrentam processos judiciais relacionados ao uso de dados.

Em 2023, o NYT processou a Microsoft e a OpenAI por violação de direitos autorais, acusando-as de usar milhões de artigos do jornal sem permissão para ajudar a treinar chatbots para fornecer informações aos leitores.

O NYT registrou US$4,4 milhões em custos de litígio antes dos impostos no primeiro trimestre relacionados ao processo de direitos autorais.

Em 2023, a OpenAI, liderada por Sam Altman, afirmou estar buscando parcerias para acesso a conjuntos de dados públicos e privados para o treinamento de modelos de IA. Desde então, assinou acordos com o Financial Times, com Axel Springer, proprietário do Business Insider, o francês Le Monde, a espanhola Prisa Media e a revista Time.

A Reuters licenciou seus artigos para a Meta Platforms em 2024.