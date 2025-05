Musk diz que Tesla testa Model Y sem motorista para entrega em junho

Musk disse na quarta-feira que estava deixando o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, onde liderou uma polêmica campanha de cortes de custos que atingiu várias órgãos do governo norte-americano.

As vendas da Tesla caíram em todo o mundo com o aumento da concorrência e com Musk enfrentando reação negativa de consumidores por suas opiniões políticas e seu trabalho para Trump.