DeepSeek pressiona rivais americanas com atualização do modelo R1

O lançamento do R1 em janeiro viralizou em todo o mundo, fez com que as ações de tecnologia fora da China despencassem e desafiou a visão de que a IA exige grande poder de computação e investimento. Desde o lançamento do R1, gigantes chineses da tecnologia, como Alibaba e Tencent, lançaram modelos que afirmam superar os do DeepSeek.

A atualização desta quinta-feira foi econômica nos detalhes, em contraste com o lançamento do R1 em janeiro, quando foi acompanhado de artigo acadêmico de vários autores analisado pela comunidade de IA em todo o mundo para entender as estratégias da empresa.

Sediada em Hangzhou, a empresa disse mais tarde em uma breve postagem no X que o R1-0528 apresentava desempenho aprimorado. Em uma postagem mais longa no WeChat, a DeepSeek disse que a taxa de "alucinações", resultados falsos ou enganosos, foi reduzida em cerca de 45% a 50% em cenários como reescrita e resumo.

A atualização também permitiu a produção de ensaios, romances e outros gêneros de forma criativa, além de ter aprimorado recursos em áreas como a geração de código de front-end e a interpretação de papéis, disse a empresa.

"O modelo demonstrou desempenho excepcional em várias avaliações de benchmark, incluindo matemática, programação e lógica geral", disse a DeepSeek.

O sucesso da DeepSeek derrubou as crenças de que os controles de exportação dos EUA estariam impedindo avanços da IA na China, após ela lançar modelos de IA no mesmo nível ou melhores do que os modelos líderes do setor nos Estados Unidos por uma fração do custo.