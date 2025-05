Telegram faz parceria com xAI, de Elon Musk, para distribuir Grok a usuários

(Reuters) - A startup de inteligência artificial do bilionário Elon Musk, a xAI, pagará ao Telegram US$300 milhões para implementar seu chatbot Grok no aplicativo de mensagens, com o objetivo de atingir os mais de um bilhão de usuários da plataforma e aumentar sua vantagem competitiva no crescente mercado de IA.

Pelo acordo de um ano, a xAI também dará ao Telegram metade de todas as vendas de assinaturas feitas por meio do aplicativo de mensagens, disse o fundador do Telegram, Pavel Durov, em uma publicação no X nesta quarta-feira, acrescentando que os US$300 milhões serão pagos em dinheiro e ações.

Durov disse que o xAI só acessará dados que os usuários do Telegram compartilharem explicitamente com a Grok por meio de interações diretas.