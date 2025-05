Nova estrutura da OpenAI abre portas para possível IPO, diz executiva

Por Conor Humphries

DUBLIN (Reuters) - Os planos de reestruturação da OpenAI posicionam a empresa para um possível IPO, mas qualquer decisão nesse sentido dependerá do clima nos mercados de capitais, disse a diretora financeira, Sarah Friar, nesta quarta-feira.

A OpenAI, na qual a Microsoft investiu mais de US$13 bilhões, delineou planos em dezembro para converter seu braço com fins lucrativos em uma corporação de benefício público (PBC), uma estrutura projetada para equilibrar os retornos dos acionistas com metas sociais, ao contrário das organizações sem fins lucrativos, que se concentram exclusivamente no bem público.