Bancos dos EUA aguardam mais apoio de reguladores antes de avançarem com criptomoedas

Novos reguladores sob Trump também sinalizaram políticas mais favoráveis. O U.S. Office of the Comptroller of the Currency abriu caminho para que os bancos se envolvam em algumas atividades com cripto, como custódia, stablecoins e participação em redes de ledger.

O órgão regulador dos mercados de capitais dos EUA, SEC, também eliminou orientações contábeis anteriores que tornavam caro para os bancos negociar com criptomoedas.

O Bank of America poderia lançar stablecoins, disse seu presidente-executivo, Brian Moynihan, no início deste ano, e o setor bancário dos EUA adotará criptomoedas para pagamentos se as regulamentações permitirem.

Enquanto isso, o Morgan Stanley quer trabalhar com os reguladores para ver como pode ser um intermediário para transações relacionadas a moedas digitais, disse o presidente-executivo, Ted Pick, no início deste ano. O banco também está explorando a adição de criptomoedas à sua plataforma de comércio eletrônico, disse uma fonte.

Alguns dos grandes bancos dos EUA também estão explorando a emissão de uma stablecoin conjunta, com as conversas em estágios iniciais, disse outra fonte bancária.

Os grandes bancos buscam mais clareza em relação às regras e à supervisão de combate à lavagem de dinheiro antes de se aprofundarem nas criptomoedas. Eles também estão pedindo diretrizes consistentes entre os reguladores bancários e de mercado antes de lançarem novos negócios em ativos digitais, cujos valores são voláteis. Por enquanto, os bancos estão avaliando suas perspectivas e executando programas-piloto em pequena escala.