Xiaomi tem alta de 47% na receita do 1º tri

O lucro líquido ajustado disparou 64,5%, para 10,7 bilhões de iuans, acima da previsão de 8,96 bilhões, segundo a LSEG.

A terceira maior fabricante de smartphones do mundo, anunciou na semana passada o lançamento de um utilitário esportivo elétrico, o YU7, cujas vendas começam em julho. A Xiaomi entrou no setor automotivo no ano passado com o carro elétrico SU7, que foi inspirado nos veículos da Porsche.

As vendas do SU7 ultrapassaram 258 mil unidades desde o lançamento. O negócio de carros elétricos da Xiaomi gerou 18,1 bilhões de iuans em receita para a empresa no primeiro trimestre, quando a empresa entregou 75.869 unidades do SU7 a clientes.

A companhia teve um prejuízo líquido relacionado à operação automotiva e outras novas iniciativas de 500 milhões de iuans no período.